Унаи может не перейти в «Спартак» из-за проблем с переводом средств. «Марсель» хочет гарантий по платежу (Metaratings)

Аззедин Унаи может не перейти в «Спартак» из-за проблем с переводом денег.

Ранее стало известно , что красно-белые договорились с «Марселем » о трансфере полузащитника за 12 миллионов евро.

По информации Metaratings, сделка может не состояться из-за проблем с переводом средств.

Французский клуб в случае осуществления перехода хочет финансовых гарантий по платежу.

Из-за возможных ограничений на международные переводы могут возникнуть трудности с оплатой за трансфер.

В прошлом сезоне Аззедин Унаи выступал за «Панатинаикос», забил 5 голов и сделал 4 передачи в 25 матчах чемпионата Греции.