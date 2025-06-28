Унаи может не перейти в «Спартак» из-за проблем с переводом средств. «Марсель» хочет гарантий по платежу (Metaratings)
Аззедин Унаи может не перейти в «Спартак» из-за проблем с переводом денег.
Ранее стало известно, что красно-белые договорились с «Марселем» о трансфере полузащитника за 12 миллионов евро.
По информации Metaratings, сделка может не состояться из-за проблем с переводом средств.
Французский клуб в случае осуществления перехода хочет финансовых гарантий по платежу.
Из-за возможных ограничений на международные переводы могут возникнуть трудности с оплатой за трансфер.
В прошлом сезоне Аззедин Унаи выступал за «Панатинаикос», забил 5 голов и сделал 4 передачи в 25 матчах чемпионата Греции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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