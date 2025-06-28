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Унаи не хочет в «Спартак» и сообщил об этом «Марселю». Клуб Лиги 1 пытается переубедить хавбека сборной Марокко (Gazzetta.gr)

Аззедин Унаи не хочет переходить в «Спартак».

Gazzetta.gr сообщает, что полузащитник не заинтересован в игре за московскую команду и сообщил об этом «Марселю». Клуб Лиги 1 пытается переубедить игрока сборной Марокко.

25-летний футболист хочет остаться в «Панатинаикосе», в составе которого отыграл этот сезон. В то же время греческая команда не сможет заплатить «Марселю» 12 млн евро – такую сумму предлагает «Спартак».

В сезоне-2024/25 Унаи провел 25 игр в лиге Греции и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Gazzetta.gr
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