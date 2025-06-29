«Милан» объявил об уходе Йовича и Абрахама. У Луки истек контракт, Тэмми не выкупили у «Ромы» после аренды
«Милан» объявил о расставании с Лукой Йовичем и Тэмми Абрахамом.
Клуб не стал продлевать соглашение с 27-летним сербским форвардом. Йович выступал за «Милан» с 2023 года, он провел за клуб 47 матчей и забил 13 голов.
Абрахам возвращается в «Рому» после аренды в «Милане». В прошлом сезоне за «россонери» 27-летний англичанин сыграл 45 матчей, в которых он отметился 10 голами и 7 результативными передачами.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль «Милана» в Х
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