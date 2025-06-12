«МЮ» поборется за Экитике с «Ливерпулем» и «Челси», манкунианцы контактировали с «Айнтрахтом». Форвард оценивается в 100 млн евро

«МЮ» включился в борьбу за Юго Экитике.

«Манчестер Юнайтед » контактировал с «Айнтрахтом » в последние 48 часов по поводу 22-летнего нападающего. Манкунианцы выразили конкретный интерес и собрали всю необходимую информацию, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

«Ливерпуль » и «Челси » по-прежнему остаются в гонке за Экитике. Ориентировочная цена за француза – 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне Бундеслиги Экитике забил 15 голов и отдал 8 голевых передач в 33 матчах. Его подробная статистика – здесь .