«МЮ» поборется за Экитике с «Ливерпулем» и «Челси», манкунианцы контактировали с «Айнтрахтом». Форвард оценивается в 100 млн евро
«МЮ» включился в борьбу за Юго Экитике.
«Манчестер Юнайтед» контактировал с «Айнтрахтом» в последние 48 часов по поводу 22-летнего нападающего. Манкунианцы выразили конкретный интерес и собрали всю необходимую информацию, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
«Ливерпуль» и «Челси» по-прежнему остаются в гонке за Экитике. Ориентировочная цена за француза – 100 миллионов евро.
В минувшем сезоне Бундеслиги Экитике забил 15 голов и отдал 8 голевых передач в 33 матчах. Его подробная статистика – здесь.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
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