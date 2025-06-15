«МЮ» общается с Экитике и «Айнтрахтом». На форварда претендуют «Ливерпуль» и «Челси»
«МЮ» продолжает обсуждение трансфера Юго Экитике.
Ранее сообщалось, что манкунианцы связались с «Айнтрахтом» по поводу 22-летнего форварда.
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, «Манчестер Юнайтед» продолжает поддерживать связь с немецким клубом и Экитике, однако окончательное решение о будущем Юго пока не принято. На француза также претендуют «Ливерпуль» и «Челси».
В минувшем сезоне Бундеслиги Экитике провел 33 матча, забил 15 голов и отдал 8 голевых передач. Его подробная статистика доступна здесь.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?20650 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости