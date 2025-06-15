«МЮ» общается с Экитике и «Айнтрахтом». На форварда претендуют «Ливерпуль» и «Челси»

«МЮ» продолжает обсуждение трансфера Юго Экитике.

Ранее сообщалось , что манкунианцы связались с «Айнтрахтом » по поводу 22-летнего форварда.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, «Манчестер Юнайтед » продолжает поддерживать связь с немецким клубом и Экитике, однако окончательное решение о будущем Юго пока не принято. На француза также претендуют «Ливерпуль » и «Челси ».

В минувшем сезоне Бундеслиги Экитике провел 33 матча, забил 15 голов и отдал 8 голевых передач. Его подробная статистика доступна здесь .