Кожевников предложил «Динамо» провести крестный ход: «С Богом надо разговаривать, знаю, что он есть. Если футбольное хотело, почему бы хоккейному не сделать?»
Александр Кожевников предложил хоккейному «Динамо» провести крестный ход.
Бело-голубые уступают «Трактору» в полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 3-1.
«Бог же помогает. Я знаю, что он есть.
Если футбольное «Динамо» хотело провести крестный ход, то почему хоккейному это не сделать. С Богом надо все время разговаривать. На все воля божья.
Поможет ли это пройти «Трактор» в плей-офф? Хорошая идея, посмотрим», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
«Динамо» сыграло против «Трактора» без двух лидеров. И резко все получилось
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
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