Кожевников предложил «Динамо» провести крестный ход: «С Богом надо разговаривать, знаю, что он есть. Если футбольное хотело, почему бы хоккейному не сделать?»

Александр Кожевников предложил хоккейному «Динамо» провести крестный ход.

Бело-голубые уступают «Трактору » в полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 3-1.

«Бог же помогает. Я знаю, что он есть.

Если футбольное «Динамо» хотело провести крестный ход, то почему хоккейному это не сделать. С Богом надо все время разговаривать. На все воля божья.

Поможет ли это пройти «Трактор» в плей-офф? Хорошая идея, посмотрим», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .

«Динамо» сыграло против «Трактора» без двух лидеров. И резко все получилось