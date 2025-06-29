Тренер «Црвены Звезды» Милоевич о Тикнизяне: «Наир – игрок очень высокого уровня, у него большой потенциал. Надеюсь, он покажет хорошую игру, как в России»
Главный тренер «Црвены Звезды» отметил уровень и потенциал Наира Тикнизяна.
Сербский клуб объявил о переходе защитника из «Локомотива» 22 июня.
«Наир – игрок очень высокого уровня. Мы много изучали его игру и рады, что он присоединился к нам. У него еще есть большой потенциал.
Нам был необходим качественный левый защитник, так что, я надеюсь, он покажет хорошую игру, как он это делал в России», – сказал Владан Милоевич.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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