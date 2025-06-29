Александров назвал «Спартак» самым принципиальным соперником «Динамо»: «Никакого красного цвета. Это с академии идет»
Дмитрий Александров назвал «Спартак» самым принципиальным соперником «Динамо».
«Самый принципиальный соперник «Динамо»? «Спартак». Так уже историей заведено. Это с академии идет: никакого красного цвета. На матчи со «Спартаком» всегда отдельный настрой», — сказал 18-летний полузащитник «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
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