Глушаков не ждет успехов от «Спартака»: «Не вижу, за счет чего будет прогресс – стабильно в пятерке. Нужна вообще пертурбация, иногда нелогичные трансферы»
В прошлом сезоне команда Деяна Станковича заняла четвертое место в таблице Мир РПЛ.
– Ждете от «Спартака» успехов в новом сезоне?
– Пока нет.
– Почему?
– Нет ни трансферов, ничего еще. Пока не вижу, за счет чего будет прогресс. Стабильно будет в пятерке.
– Трансферы нужны даже с учетом того, как потратился «Спартак» зимой?
– Нужна вообще пертурбация в «Спартаке». Не только с игроками.
Много есть нюансов. Иногда нелогичные трансферы, подписания. Многое с этим связано. Невооруженным глазом видно все это, если посмотреть на результаты.
– Удивило подписание нового контракта с Деяном Станковичем?
– Удивило.
– Как надо было поступить?
– Пусть поработает. А потом можно его продлить за полгода до окончания контракта. Это было бы логично.
Сейчас посмотрим, что будет у «Спартака» в первые семь-десять игр, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков.