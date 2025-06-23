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  • Глушаков не ждет успехов от «Спартака»: «Не вижу, за счет чего будет прогресс – стабильно в пятерке. Нужна вообще пертурбация, иногда нелогичные трансферы»
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Глушаков не ждет успехов от «Спартака»: «Не вижу, за счет чего будет прогресс – стабильно в пятерке. Нужна вообще пертурбация, иногда нелогичные трансферы»

Денис Глушаков заявил о необходимости пертурбации в «Спартаке».

В прошлом сезоне команда Деяна Станковича заняла четвертое место в таблице Мир РПЛ.

– Ждете от «Спартака» успехов в новом сезоне?

– Пока нет.

– Почему?

– Нет ни трансферов, ничего еще. Пока не вижу, за счет чего будет прогресс. Стабильно будет в пятерке.

– Трансферы нужны даже с учетом того, как потратился «Спартак» зимой?

– Нужна вообще пертурбация в «Спартаке». Не только с игроками.

Много есть нюансов. Иногда нелогичные трансферы, подписания. Многое с этим связано. Невооруженным глазом видно все это, если посмотреть на результаты.

– Удивило подписание нового контракта с Деяном Станковичем?

– Удивило.

– Как надо было поступить?

– Пусть поработает. А потом можно его продлить за полгода до окончания контракта. Это было бы логично.

Сейчас посмотрим, что будет у «Спартака» в первые семь-десять игр, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Известия»
logoДенис Глушаков
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
logoСпартак
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