Андрей Канчельскис: «Семака нельзя сравнивать с Романцевым, Семиным, Бышовцем, Бесковым и Газзаевым. Выигрывает чемпионства, но сопротивления нет»
Андрей Канчельскис высказался про тренера Сергея Семака.
В прошлом сезоне «Зенит» под руководством Семака занял второе место после шести чемпионских титулов подряд.
«Сергея Семака нельзя сравнивать с Романцевым, Сёминым, Бышовцем, Бесковым и Газзаевым. Приблизиться к ним – да, но встать рядом – нет.
Сергей Богданович выигрывает чемпионства, но сопротивления в чемпионате нет, лишь в последние два года проснулись конкуренты.
«Краснодару» теперь надо доказать свою состоятельность», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
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