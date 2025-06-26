Андрей Канчельскис: «Семака нельзя сравнивать с Романцевым, Семиным, Бышовцем, Бесковым и Газзаевым. Выигрывает чемпионства, но сопротивления нет»

Андрей Канчельскис высказался про тренера Сергея Семака.

В прошлом сезоне «Зенит» под руководством Семака занял второе место после шести чемпионских титулов подряд.

«Сергея Семака нельзя сравнивать с Романцевым, Сёминым, Бышовцем, Бесковым и Газзаевым. Приблизиться к ним – да, но встать рядом – нет.

Сергей Богданович выигрывает чемпионства, но сопротивления в чемпионате нет, лишь в последние два года проснулись конкуренты.

«Краснодару» теперь надо доказать свою состоятельность», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.