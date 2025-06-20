Кюйт покинул «Берсхот» после вылета из высшей лиги Бельгии

Дирк Кюйт ушел из «Берсхота» после вылета из чемпионата Бельгии.

«Берсхот » и главный тренер Дирк Кюйт прощаются друг с другом. Сотрудничество не будет продлено.

Кюйт сменил Андреаса Виланда в начале 2024 года и привел команду к победе во 2-м дивизионе в том сезоне. Однако минувший сезон был менее успешным, что привело к вылету.

Клуб искренне благодарит Дирка Кюйта за его преданность делу, самоотверженность и позитивный вклад. Его энергия и вовлеченность были источником вдохновения для игроков. Мы желаем ему всяческих успехов в продолжении его тренерской карьеры», – говорится в сообщении клуба.