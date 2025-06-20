Кюйт покинул «Берсхот» после вылета из высшей лиги Бельгии
Дирк Кюйт ушел из «Берсхота» после вылета из чемпионата Бельгии.
«Берсхот» и главный тренер Дирк Кюйт прощаются друг с другом. Сотрудничество не будет продлено.
Кюйт сменил Андреаса Виланда в начале 2024 года и привел команду к победе во 2-м дивизионе в том сезоне. Однако минувший сезон был менее успешным, что привело к вылету.
Клуб искренне благодарит Дирка Кюйта за его преданность делу, самоотверженность и позитивный вклад. Его энергия и вовлеченность были источником вдохновения для игроков. Мы желаем ему всяческих успехов в продолжении его тренерской карьеры», – говорится в сообщении клуба.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Берсхота»
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