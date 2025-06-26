«Тоттенхэм» не продаст Ромеро дешевле 60 млн фунтов. Защитник интересен «Атлетико»
Ранее сообщалось, что защитником интересуется «Атлетико», а главный тренер Диего Симеоне публично заявлял, что хотел бы видеть аргентинца в команде. Испанские источники также утверждали, что Симеоне регулярно общался с Ромеро, который выразил желание играть в Испании на определенном этапе своей карьеры.
Однако существуют сомнения, сможет ли «Атлетико» позволить себе заплатить более 60 млн фунтов за игрока, чей контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2027 года.
Вместе с тем утверждается, что в отношениях Ромеро с «Тоттенхэмом» существует определенное напряжение, и неизвестно, изменится ли ситуация при новом тренере Томасе Франке.
Рассуждая о своем будущем и амбициях в апреле, Кристиан сказал: «Мне бы хотелось играть в Ла Лиге. Честно говоря, мне бы хотелось».