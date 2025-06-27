«Атлетико» договорился о покупке о вингера «Вильярреала» Баэны за 45+5 млн евро

Алекс Баэна переходит в «Атлетико» из «Вильярреала».

Мадридский клуб достиг договоренности о трансфере 23-летнего левого вингера.

Сумма сделки составит 45 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов.

В прошлом сезоне Алекс Баэна забил 7 голов и сделал 9 результативных передач в 32 матчах Ла Лиги .

Подробную статистику футболиста можно изучить здесь .