«Атлетико» договорился о покупке о вингера «Вильярреала» Баэны за 45+5 млн евро
Алекс Баэна переходит в «Атлетико» из «Вильярреала».
Мадридский клуб достиг договоренности о трансфере 23-летнего левого вингера.
Сумма сделки составит 45 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов.
В прошлом сезоне Алекс Баэна забил 7 голов и сделал 9 результативных передач в 32 матчах Ла Лиги.
Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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