«Атлетико» близок к трансферу Руджери за 20 млн евро. Переговоры с «Аталантой» – на финальной стадии
Маттео Руджери близок к переходу в «Атлетико».
Переговоры мадридского клуба с «Аталантой» о трансфере левого защитника находятся на финальной стадии, сообщает Джанлука Ди Марцио. Футболист готов сменить команду.
Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшие 48 часов. Стоимость трансфера составит около 20 миллионов евро.
Маттео провел 30 матчей в Серии А-2024/25 и сделал 3 результативных паса. Его подробная статистика выступлений – здесь.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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