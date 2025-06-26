«Атлетико» близок к трансферу Руджери за 20 млн евро. Переговоры с «Аталантой» – на финальной стадии

Маттео Руджери близок к переходу в «Атлетико».

Переговоры мадридского клуба с «Аталантой» о трансфере левого защитника находятся на финальной стадии, сообщает Джанлука Ди Марцио. Футболист готов сменить команду.

Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшие 48 часов. Стоимость трансфера составит около 20 миллионов евро.

Маттео провел 30 матчей в Серии А-2024/25 и сделал 3 результативных паса. Его подробная статистика выступлений – здесь .