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«Бавария» устно согласовала контракт с Вольтемаде. «Штутгарт» хочет сохранить форварда, переговоры между клубами не ведутся

«Бавария» устно согласовала контракт с Ником Вольтемаде.

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что мюнхенцы предложили форварду «Штутгарта» соглашение до 2030 года. Вольтемаде хочет присоединиться к «Баварии» уже этим летом, наблюдательный совет клуба также одобрил сделку.

На данный момент переговоров между клубами не ведется. «Штутгарт» хочет сохранить нападающего в команде.

Контракт Вольтемаде со «Штутгартом» действует до 2028 года, в нем не прописана сумма отступных. В минувшем сезоне Бундеслиги Вольтемаде забил 12 голов в 28 матчах, став вторым бомбардиром команды. Его статистику можно найти здесь.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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