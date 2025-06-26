«Бавария» устно согласовала контракт с Вольтемаде. «Штутгарт» хочет сохранить форварда, переговоры между клубами не ведутся
«Бавария» устно согласовала контракт с Ником Вольтемаде.
Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что мюнхенцы предложили форварду «Штутгарта» соглашение до 2030 года. Вольтемаде хочет присоединиться к «Баварии» уже этим летом, наблюдательный совет клуба также одобрил сделку.
На данный момент переговоров между клубами не ведется. «Штутгарт» хочет сохранить нападающего в команде.
Контракт Вольтемаде со «Штутгартом» действует до 2028 года, в нем не прописана сумма отступных. В минувшем сезоне Бундеслиги Вольтемаде забил 12 голов в 28 матчах, став вторым бомбардиром команды. Его статистику можно найти здесь.
Что теперь будет с «Торпедо»?17462 голоса
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости