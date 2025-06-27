«Брентфорд» возглавил Эндрюс. Экс-хавбек сборной Ирландии отвечал за стандарты в штабе Франка

«Брентфорд» объявил о назначении нового главного тренера.

Команду возглавил 44-летний Кит Эндрюс, отвечавший в штабе Томаса Франка за стандартные положения.

До 2024 года бывший полузащитник сборной Ирландии и «Вулверхэмптона» работал в тренерском штабе «Шеффилд Юнайтед».

Фото: brentfordfc.com