«Брентфорд» возглавил Эндрюс. Экс-хавбек сборной Ирландии отвечал за стандарты в штабе Франка
«Брентфорд» объявил о назначении нового главного тренера.
Команду возглавил 44-летний Кит Эндрюс, отвечавший в штабе Томаса Франка за стандартные положения.
До 2024 года бывший полузащитник сборной Ирландии и «Вулверхэмптона» работал в тренерском штабе «Шеффилд Юнайтед».
Фото: brentfordfc.com
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Брентфорда»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости