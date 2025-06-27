«Брентфорд» назначит Эндрюса главным тренером. Специалист отвечал за стандарты в штабе Франка
«Брентфорд» назначит Кита Эндрюса на пост главного тренера.
44-летний специалист станет главным тренером команды и заменит на этом посту Томаса Франка, перешедшего в «Тоттенхэм».
«Брентфорд» и Эндрюс подпишут соглашение на три года.
Эндрюс входил в тренерский штаб «Брентфорда» с 2024 года и отвечал за стандартные положения. Отмечается, что он пользуется уважением, поскольку хорошо знаком с составом и системой команды.
Также в клубе считают, что Эндрюс сможет обеспечить преемственность клуба после работы Франка.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
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