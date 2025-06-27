«Брентфорд» назначит Эндрюса главным тренером. Специалист отвечал за стандарты в штабе Франка

«Брентфорд» назначит Кита Эндрюса на пост главного тренера.

44-летний специалист станет главным тренером команды и заменит на этом посту Томаса Франка , перешедшего в «Тоттенхэм».

«Брентфорд » и Эндрюс подпишут соглашение на три года.

Эндрюс входил в тренерский штаб «Брентфорда» с 2024 года и отвечал за стандартные положения. Отмечается, что он пользуется уважением, поскольку хорошо знаком с составом и системой команды.

Также в клубе считают, что Эндрюс сможет обеспечить преемственность клуба после работы Франка.