Тренер «Брентфорда» по стандартам Эндрюс может возглавить команду после ухода Франка. Другой кандидат – Маккенна из «Ипсвича»
«Брентфорд» может возглавить тренер, отвечающий за стандартные положения.
По информации Sky Sports, Кит Эндрюс стал одним из главных кандидатов на место, освободившееся после ухода Томаса Франка в «Тоттенхэм».
У 44-летнего специалиста хорошая репутация в клубе. Он присоединился к тренерскому штабу в прошлом году, а прежде работал ассистентом главного тренера в «Шеффилд Юнайтед» и других командах. Также Эндрюс поиграл на позиции полузащитника за «Болтон», «Блэкберн», «Вулверхэмптон» и другие клубы и провел 35 игр в составе сборной Ирландии.
Также «Брентфорду» нравится Киран Маккенна из «Ипсвича», а вот Скотт Паркер («Бернли») не рассматривается.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
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