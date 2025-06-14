Тренер «Брентфорда» по стандартам Эндрюс может возглавить команду после ухода Франка. Другой кандидат – Маккенна из «Ипсвича»

«Брентфорд» может возглавить тренер, отвечающий за стандартные положения.

По информации Sky Sports, Кит Эндрюс стал одним из главных кандидатов на место, освободившееся после ухода Томаса Франка в «Тоттенхэм».

У 44-летнего специалиста хорошая репутация в клубе. Он присоединился к тренерскому штабу в прошлом году, а прежде работал ассистентом главного тренера в «Шеффилд Юнайтед» и других командах. Также Эндрюс поиграл на позиции полузащитника за «Болтон», «Блэкберн», «Вулверхэмптон» и другие клубы и провел 35 игр в составе сборной Ирландии.

Также «Брентфорду » нравится Киран Маккенна из «Ипсвича », а вот Скотт Паркер («Бернли») не рассматривается.