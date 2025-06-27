Михаил Гершкович: «Российских тренеров недооценивают. Люди в клубах смотрят скорее на Запад, чем на своих. Это нужно менять»

Михаил Гершкович заявил о недооценке российских тренеров.

На данный момент в РПЛ работают пять иностранных тренеров – Роберт Морено («Сочи»), Деян Станкович («Спартак»), Фабио Челестини (ЦСКА), Джонатан Альба («Ростов»), Алексей Шпилевский («Пари НН»).

«Российских тренеров недооценивают. Почему – вопрос философский. Я их, например, оцениваю очень даже хорошо.

А вот люди, которые работают в клубах, почему-то смотрят скорее на Запад, чем на своих специалистов. И это нужно менять.

Тренерам могу пожелать только терпения. У нашей школы есть будущее. И мы будем бороться за то, чтобы отечественные специалисты были востребованы.

Тем более это [стремление основывается] не на пустом месте, а на базе реальных знаний, которыми сегодня обладает российский тренерский цех», – сказал Михаил Гершкович , председатель правления региональной общественной организации «Объединение отечественных тренеров по футболу».