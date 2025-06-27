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Алонсо о Винисиусе после 3:0 «Реала» с «Ред Буллом»: «Он был великолепен. Я говорю не только про гол и ассист, но и о его действиях в обороне»

Хаби Алонсо похвалил Винисиуса после победы «Реала» над «Ред Буллом».

24-летний вингер «Реала» забил победный гол на 40-й минуте матча с «Ред Булл Зальцбург» (3:0) на групповом этапе клубного чемпионата мира США.

В добавленное к первому тайму время Винисиус сделал голевую передачу пяткой на Федерико Вальверде. Бразильца в итоге признали лучшим игроком матча. 

«Вини был великолепен. Я говорю не только про гол и ассист, но и о его действиях в обороне. 

Это позволило нам играть сплоченно, в атаке у него было больше свободы, и он хорошо взаимодействовал с Гонсало, изматывавшим центральных защитников соперника.

У нас обоих сейчас очень хорошее настроение, но нужно продолжать, потому что впереди еще долгий путь», – сказал Алонсо. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Реала»
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