Алонсо о Винисиусе после 3:0 «Реала» с «Ред Буллом»: «Он был великолепен. Я говорю не только про гол и ассист, но и о его действиях в обороне»

Хаби Алонсо похвалил Винисиуса после победы «Реала» над «Ред Буллом».

24-летний вингер «Реала» забил победный гол на 40-й минуте матча с «Ред Булл Зальцбург » (3:0) на групповом этапе клубного чемпионата мира США.

В добавленное к первому тайму время Винисиус сделал голевую передачу пяткой на Федерико Вальверде. Бразильца в итоге признали лучшим игроком матча.

«Вини был великолепен. Я говорю не только про гол и ассист, но и о его действиях в обороне.

Это позволило нам играть сплоченно, в атаке у него было больше свободы, и он хорошо взаимодействовал с Гонсало, изматывавшим центральных защитников соперника.

У нас обоих сейчас очень хорошее настроение, но нужно продолжать, потому что впереди еще долгий путь», – сказал Алонсо.