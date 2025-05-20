Беллингем перенесет операцию на плече после клубного ЧМ. Хавбек «Реала» пропустит 3 месяца (The Athletic)

Джуд Беллингем перенесет операцию на плече после клубного чемпионата мира.

Повреждение плеча беспокоит полузащитника «Реала» и сборной Англии еще с ноября 2023 года. Джуд играет с бандажом.

В «Мадриде » планируют, что операция состоится после турнира, который пройдет с 15 июня по 13 июля в США. «Реал» сыграет в группе H с «Аль-Хилалем», «Пачукой» и «Ред Булл Зальцбург».

Специалисты, с которыми консультировался The Athletic, дали понять, что Беллингем , скорее всего, пропустит примерно 12 недель. Как ожидается, он не будет доступен в начале сезона Ла Лиги-2025/26.

Планируется, что Джуд перенесет операцию в той же клинике, которую использовали Ферлан Менди, Антонио Рюдигер и Эдер Милитао, которых оперировали в этом сезоне.

В этом сезоне 21-летний англичанин забил 9 голов и сделал 8 ассистов в 31 матче Ла Лиги . Его подробная статистика – здесь .