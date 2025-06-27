У «Сити» 23 удара в матче КЧМ, у «Юве» – 7. «Горожане» превзошли соперника по владению – 63% против 28%, передачам – 795 против 279, кроссам – 15 против 3, угловым – 7 против 1

«Манчестер Сити» существенно превзошел «Ювентус» в матче КЧМ.

Манкунианцы разгромили туринцев (5:2) в 3-м туре клубного чемпионата мира.

«Горожане» нанесли 23 удара по воротам против 7 у «Ювентуса », а также сделали 795 передач против 279.

Кроме того, «Сити » превзошел «Юве» по кроссам (15 против 3) и угловым (7 против одного).

Серьезное преимущество манкунианцев отражено и во владении мячом – 63%. «Ювентус» набрал 28% по этому показателю.