У «Сити» 23 удара в матче КЧМ, у «Юве» – 7. «Горожане» превзошли соперника по владению – 63% против 28%, передачам – 795 против 279, кроссам – 15 против 3, угловым – 7 против 1
«Манчестер Сити» существенно превзошел «Ювентус» в матче КЧМ.
Манкунианцы разгромили туринцев (5:2) в 3-м туре клубного чемпионата мира.
«Горожане» нанесли 23 удара по воротам против 7 у «Ювентуса», а также сделали 795 передач против 279.
Кроме того, «Сити» превзошел «Юве» по кроссам (15 против 3) и угловым (7 против одного).
Серьезное преимущество манкунианцев отражено и во владении мячом – 63%. «Ювентус» набрал 28% по этому показателю.
Что теперь будет с «Торпедо»?17706 голосов
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт ФИФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости