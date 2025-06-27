«Ман Сити» выиграл группу G на клубном ЧМ. «Ювентус» вышел в плей-офф со 2-го места
«Манчестер Сити» занял 1-е место в группе G на клубном чемпионате мира.
Команда Пепа Гвардиолы возглавила группу, набрав 9 очков в 3 турах. «Ювентус», уступивший «горожанам» в последнем матче группового этапа (2:5), вышел в плей-офф со второго места, набрав 6 очков.
Третьим в группе финишировал «Аль-Айн» с 3 очками. Занявший последнее место «Видад» не набрал ни одного балла.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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