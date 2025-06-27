«Ман Сити» выиграл группу G на клубном ЧМ. «Ювентус» вышел в плей-офф со 2-го места

«Манчестер Сити» занял 1-е место в группе G на клубном чемпионате мира.

Команда Пепа Гвардиолы возглавила группу, набрав 9 очков в 3 турах. «Ювентус », уступивший «горожанам» в последнем матче группового этапа (2:5), вышел в плей-офф со второго места, набрав 6 очков.

Третьим в группе финишировал «Аль-Айн » с 3 очками. Занявший последнее место «Видад » не набрал ни одного балла.