«Ман Сити» с общим счетом 13:2 выиграл все 3 матча в группе КЧМ
У «Манчестер Сити» нет ни одного поражения на групповом этапе КЧМ.
Сегодня «горожане» обыграли «Ювентус» (5:2) в 3-м туре клубного чемпионата мира. Команда Пепа Гвардиолы набрала 9 очков и заняла 1-е место в группе.
«Сити» выиграл 3 матча с общим счетом 13:2. До этого манкунианцы разгромили «Аль-Айн» (6:0) и победили «Видад» (2:0).
Что теперь будет с «Торпедо»?17704 голоса
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости