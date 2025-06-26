«Ман Сити» с общим счетом 13:2 выиграл все 3 матча в группе КЧМ

У «Манчестер Сити» нет ни одного поражения на групповом этапе КЧМ.

Сегодня «горожане» обыграли «Ювентус » (5:2) в 3-м туре клубного чемпионата мира. Команда Пепа Гвардиолы набрала 9 очков и заняла 1-е место в группе. «Сити » выиграл 3 матча с общим счетом 13:2. До этого манкунианцы разгромили «Аль-Айн » (6:0) и победили «Видад » (2:0).