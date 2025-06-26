Гладилин о возможном уходе Мангаша из «Спартака»: «Правильное решение. Не понимаю, зачем держать легионера на скамейке – иностранцы должны отрабатывать деньги, которые за них заплатили»
Валерий Гладилин высказался о возможном уходе Рикарду Мангаша из «Спартака».
Ранее сообщалось, что клуб ищет варианты для продажи португальского защитника.
«Это правильное решение, он ведь не играет в основном составе. Сложно сказать, чего ему не хватает, но факт в том, что это сейчас игрок ротации. А зачем держать легионера на скамейке? Я этого не понимаю.
Иностранцы должны играть и отрабатывать деньги, которые за них заплатили. Поэтому такой ход со стороны руководства клуба кажется вполне логичным», — сказал бывший футболист «Спартака».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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