Гладилин о возможном уходе Мангаша из «Спартака»: «Правильное решение. Не понимаю, зачем держать легионера на скамейке – иностранцы должны отрабатывать деньги, которые за них заплатили»

Валерий Гладилин высказался о возможном уходе Рикарду Мангаша из «Спартака».

Ранее сообщалось , что клуб ищет варианты для продажи португальского защитника.

«Это правильное решение, он ведь не играет в основном составе. Сложно сказать, чего ему не хватает, но факт в том, что это сейчас игрок ротации. А зачем держать легионера на скамейке? Я этого не понимаю.

Иностранцы должны играть и отрабатывать деньги, которые за них заплатили. Поэтому такой ход со стороны руководства клуба кажется вполне логичным», — сказал бывший футболист «Спартака ».