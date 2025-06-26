Роналду о продлении контракта с «Аль-Насром»: «Начинается новая глава. Та же страсть, та же мечта. Давайте творить историю вместе 🟡🔵»
Криштиану Роналду прокомментировал продление контракта с «Аль-Насром».
Португальский нападающий и саудовский клуб заключили соглашение на два года.
«Начинается новая глава. Та же страсть, та же мечта. Давайте творить историю вместе 🟡🔵» – написал 40-летний футболист.
Роналду после продления контракта с «Аль-Насром»: «У моих амбиций нет финишной черты. Стабильность, целеустремленность и коллективная работа – вот что сделает нас лучше»
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Криштиану Роналду
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