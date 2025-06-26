Роналду о продлении контракта с «Аль-Насром»: «Начинается новая глава. Та же страсть, та же мечта. Давайте творить историю вместе 🟡🔵»

Криштиану Роналду прокомментировал продление контракта с «Аль-Насром».

Португальский нападающий и саудовский клуб заключили соглашение на два года.

«Начинается новая глава. Та же страсть, та же мечта. Давайте творить историю вместе 🟡🔵» – написал 40-летний футболист.

Роналду после продления контракта с «Аль-Насром»: «У моих амбиций нет финишной черты. Стабильность, целеустремленность и коллективная работа – вот что сделает нас лучше»