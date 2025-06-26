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Роналду после продления контракта с «Аль-Насром»: «У моих амбиций нет финишной черты. Стабильность, целеустремленность и коллективная работа – вот что сделает нас лучше»

Криштиану Роналду заявил, что его амбиции безграничны.

Сегодня португальский нападающий продлил контракт с «Аль-Насром» до 2027 года. 

«У моих амбиций нет финишной черты. Стабильность, целеустремленность и коллективная работа – вот что сделает нас лучше. И это та задача, над выполнением которой я работаю.

Мы начинаем новую главу!» – сказал Роналду

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ЮвентусЮвентус
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Record
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoКриштиану Роналду
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