Роналду после продления контракта с «Аль-Насром»: «У моих амбиций нет финишной черты. Стабильность, целеустремленность и коллективная работа – вот что сделает нас лучше»

Криштиану Роналду заявил, что его амбиции безграничны.

Сегодня португальский нападающий продлил контракт с «Аль-Насром » до 2027 года.

«У моих амбиций нет финишной черты. Стабильность, целеустремленность и коллективная работа – вот что сделает нас лучше. И это та задача, над выполнением которой я работаю.

Мы начинаем новую главу!» – сказал Роналду .