Роналду после продления контракта с «Аль-Насром»: «У моих амбиций нет финишной черты. Стабильность, целеустремленность и коллективная работа – вот что сделает нас лучше»
Криштиану Роналду заявил, что его амбиции безграничны.
Сегодня португальский нападающий продлил контракт с «Аль-Насром» до 2027 года.
«У моих амбиций нет финишной черты. Стабильность, целеустремленность и коллективная работа – вот что сделает нас лучше. И это та задача, над выполнением которой я работаю.
Мы начинаем новую главу!» – сказал Роналду.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Record
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