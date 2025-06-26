Батраков о том, что опережает Ямаля по продвинутым данным: «Как можно сравнить Ла Лигу и РПЛ? Если бы обогнал Ламина в Ла Лиге, было бы приятнее»

Алексей Батраков высказался о том, что обгоняет Ламина Ямаля по некоторым данным.

– Ты видел, что по некоторым продвинутым данным обгоняешь Ямаля? Эта история показательна?

– Это такая история, что мы в разных чемпионатах играем. Ла Лигу с РПЛ как можно сравнивать?

Понятно, что в России тоже надо создавать все эти моменты, но если бы я Ямаля в Ла Лиге обогнал, было бы приятнее, – сказал полузащитник «Локомотива «Алексей Батраков .

Виртц больше всех среди атакующих хавбеков влиял на игру своей команды в этом сезоне. Беллингем – 3-й, Мактоминей – 5-й, Барко – 17-й, Сперцян – 27-й, Батраков – 42-й