Блан о «Золотом мяче»: «Дембеле соответствует всем критериям для борьбы за приз. Но случаются сюрпризы – и победителем оказывается не тот, кого ожидаешь»

Лоран Блан оценил шансы Усмана Дембеле выиграть «Золотой мяч».

В этом сезоне вингер «ПСЖ » забил 33 гола и сделал 15 передач в 49 матчах во всех турнирах. Также вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов.

«Он провел отличный сезон, все выиграл. Усман соответствует всем критериям, чтобы участвовать в этой борьбе.

Однако часто случаются сюрпризы, когда победителем оказывается не тот, кого ожидаешь», – сказал в интервью Le Parisien главный тренер «Аль-Иттихада » Лоран Блан .