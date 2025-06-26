Блан о «Золотом мяче»: «Дембеле соответствует всем критериям для борьбы за приз. Но случаются сюрпризы – и победителем оказывается не тот, кого ожидаешь»
Лоран Блан оценил шансы Усмана Дембеле выиграть «Золотой мяч».
В этом сезоне вингер «ПСЖ» забил 33 гола и сделал 15 передач в 49 матчах во всех турнирах. Также вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов.
«Он провел отличный сезон, все выиграл. Усман соответствует всем критериям, чтобы участвовать в этой борьбе.
Однако часто случаются сюрпризы, когда победителем оказывается не тот, кого ожидаешь», – сказал в интервью Le Parisien главный тренер «Аль-Иттихада» Лоран Блан.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TNT Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости