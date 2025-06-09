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Аит-Нури о переходе в «Ман Сити»: «Счастлив и горд. В последние годы эта команда была лучшей в мире»

Раян Аит-Нури счастлив, что перешел в «Манчестер Сити».

Сегодня «горожане» объявили о переходе защитника из «Вулверхэмптона». Аит-Нури подписал контракт до 2030 года.

«Я очень счастлив и горд, что перешел в «Манчестер Сити», и моя семья тоже очень гордится. Это прекрасный день, я с нетерпением жду, когда смогу надеть эту футболку.

Это было простое решение. Честно говоря, я выбрал «Манчестер Сити» с самого начала, я сказал семье, что хочу играть за эту команду – мне нравится, как они играют. Я очень рад быть здесь, для меня это большое удовольствие.

Мы знаем эту команду, и в последние несколько лет они доказали, что являются лучшей командой в мире. Игроки потрясающие, как и тренер – мне будет приятно работать с Пепом Гвардиолой.  Я не могу дождаться. Я приехал, чтобы учиться и показать на что я способен, и я сделаю все, что в моих силах.

Я очень рад работать с Пепом. Я считаю его лучшим тренером в мире. Футбол, в который играет эта команда, невероятен. Конечно, я очень взволнован.  Я хочу учиться у него и работать как с ним, так и с моими товарищами по команде. Главное, что я отдам все за эту футболку.

Это та же лига и та же страна, та же погода. Думаю, мне будет легче [адаптироваться], потому что в Англии я уже давно. Я также знаю эту лигу. Но это, конечно, будет новый вызов с потрясающими игроками и потрясающим тренером. Мне не терпится начать работать с командой», – сказал защитник.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Манчестер Сити»
logoРаян Аит-Нури
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logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Англия
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