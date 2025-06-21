Тренер «Ривер Плейт» Гальярдо подтвердил, что приглашал Роналду: «Я спросил, не хочет ли он сыграть на КЧМ. Криштиану обдумал предложение, но решил готовиться к следующему сезону»

Тренер «Ривер Плейт» подтвердил, что приглашал Криштиану Роналду.

«Вся история с Криштиану Роналду реальна. Контакт был в середине марта через общего друга. Я сказал ему: «Эй, скоро клубный чемпионат мира. Ты не хочешь на нем сыграть?»

Он не только почувствовал признание, но и оценил и обдумал это [предложение], однако решил готовиться к следующему сезону [в Саудовской Аравии]», – сказал Марсело Гальярдо .

Роналду приглашали в «Ривер Плейт». Тренер клуба Гальярдо контактировал с Криштиану насчет участия в КЧМ