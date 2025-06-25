37-летний Сухи и 35-летний Нецид перешли в «Славию Б». Экс-игроки «Спартака» и ЦСКА будут играющими тренерами

Марек Сухи и Томаш Нецид перешли во вторую команду «Славии».

Футболисты являются воспитанниками чешского клуба. В прошлом Сухи также выступал за «Спартак », а Нецид за ЦСКА .

Оба чеха подписали контракты со «Славией» до 30 июня 2027 года.

37-летний защитник и 35-летний нападающий будут выступать в качестве играющих тренеров в команде «Славия Б».

Изображение: www.slavia.cz