37-летний Сухи и 35-летний Нецид перешли в «Славию Б». Экс-игроки «Спартака» и ЦСКА будут играющими тренерами
Марек Сухи и Томаш Нецид перешли во вторую команду «Славии».
Футболисты являются воспитанниками чешского клуба. В прошлом Сухи также выступал за «Спартак», а Нецид за ЦСКА.
Оба чеха подписали контракты со «Славией» до 30 июня 2027 года.
37-летний защитник и 35-летний нападающий будут выступать в качестве играющих тренеров в команде «Славия Б».
Изображение: www.slavia.cz
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Славии»
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