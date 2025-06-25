«Динамо» выплатит Личке около 50 млн рублей после расторжения контракта (Иван Карпов)

«Динамо» выплатит Марцелу Личке 50 млн рублей за расторжение контракта.

Чешский специалист был отправлен в отставку 1 мая, его контракт с бело-голубыми был рассчитан до 30 июня.

Как передает инсайдер Иван Карпов, «Динамо » выплатит Личке зарплату за оставшиеся 2 месяца и еще 4,5 оклада бонусом. Итоговая сумма – 541,7 тысяч евро или 49,3 млн рублей.

Отмечается, что поскольку увольнение произошло до истечения договора, клуб не станет платить компенсацию в 1 млн евро за 5-е место в Мир РПЛ и автоматическое продление соглашения.