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«Динамо» выплатит Личке около 50 млн рублей после расторжения контракта (Иван Карпов)

«Динамо» выплатит Марцелу Личке 50 млн рублей за расторжение контракта.

Чешский специалист был отправлен в отставку 1 мая, его контракт с бело-голубыми был рассчитан до 30 июня. 

Как передает инсайдер Иван Карпов, «Динамо» выплатит Личке зарплату за оставшиеся 2 месяца и еще 4,5 оклада бонусом. Итоговая сумма – 541,7 тысяч евро или 49,3 млн рублей. 

Отмечается, что поскольку увольнение произошло до истечения договора, клуб не станет платить компенсацию в 1 млн евро за 5-е место в Мир РПЛ и автоматическое продление соглашения. 

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Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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