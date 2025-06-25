Медведев о «Зените» в новом сезоне: «Цель – вернуть титул. Повторится такая же ситуация, как в этом году? Типун вам на язык!»

Александр Медведев сказал, что «Зенит» хочет вернуть титул в следующем сезоне.

В минувшем сезоне клуб впервые с сезона-2017/18 остался без трофеев.

Команда под руководством Сергея Семака заняла 2-е место в Мир РПЛ, прервав серию из 6 побед подряд в чемпионате России.

В Фонбет Кубке России «Зенит » проиграл ЦСКА в финале пути РПЛ .

«Повторится такая же ситуация? Типун вам на язык! Цель – вернуть титул», – сказал председатель правления клуба.