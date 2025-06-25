Медведев о «Зените» в новом сезоне: «Цель – вернуть титул. Повторится такая же ситуация, как в этом году? Типун вам на язык!»
Александр Медведев сказал, что «Зенит» хочет вернуть титул в следующем сезоне.
В минувшем сезоне клуб впервые с сезона-2017/18 остался без трофеев.
Команда под руководством Сергея Семака заняла 2-е место в Мир РПЛ, прервав серию из 6 побед подряд в чемпионате России.
В Фонбет Кубке России «Зенит» проиграл ЦСКА в финале пути РПЛ.
«Повторится такая же ситуация? Типун вам на язык! Цель – вернуть титул», – сказал председатель правления клуба.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Р-Спорт»
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