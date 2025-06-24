Дорский со Спортса” выиграл в номинации «Журналист или блогер сезона» премии «Winline Герои РПЛ»

Александр Дорский со Спортса” признан лучшим журналистом сезона.

«Сегодня в московском пространстве Win Box состоялась церемония вручения медиа, маркетинговых и социальных наград премии «Winline Герои РПЛ».

Рассказываем про победителей:

– matchday сезона уходит проекту «Зенит ❤️ Петербург. 100 лет вместе»;

– также в Петербург едет премия за лучший социальный проект «100 добрых дел»;

– «Акрон » забирает награду лучшего промо за трек и видеоклип «Э. В. А.» группы «Золотые Зубы»;

– вторая награда «Акрона» – лучший мерч за их предматчевые постеры;

– армейцам уходит приз за лучший видеоконтент – отмечен их сериал «Мама, мы – ЦСКА»;

– лучшими программами о #МирРПЛ становятся проекты «Коммент.Шоу» и «Коммент.Live»;

– и, наконец, лучший журналист сезона – Александр Дорский », – сказано в сообщении Мир РПЛ.