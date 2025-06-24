«Локомотив» повысил Лоськова в должности, назначив советником гендиректора по спортивным вопросам
«Локомотив» повысил Дмитрия Лоськова в должности.
«В рамках расширения своего функционала повышение получил Дмитрий Лоськов: он назначен на должность советника генерального директора по спортивным вопросам.
Дмитрию Вячеславовичу предстоит курировать ряд ключевых направлений, касающихся функционирования спортивного блока клуба, непосредственно связанных с развитием главной команды», – говорится в сообщении московского клуба.
С июня 2022 года бывший полузащитник железнодорожников занимал должность заместителя руководителя программы развития молодежного футбола. В ноябре того же года он вошел в тренерский штаб Михаила Галактионова.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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