«Локомотив» повысил Лоськова в должности, назначив советником гендиректора по спортивным вопросам

«Локомотив» повысил Дмитрия Лоськова в должности.

«В рамках расширения своего функционала повышение получил Дмитрий Лоськов : он назначен на должность советника генерального директора по спортивным вопросам.

Дмитрию Вячеславовичу предстоит курировать ряд ключевых направлений, касающихся функционирования спортивного блока клуба, непосредственно связанных с развитием главной команды», – говорится в сообщении московского клуба.

С июня 2022 года бывший полузащитник железнодорожников занимал должность заместителя руководителя программы развития молодежного футбола. В ноябре того же года он вошел в тренерский штаб Михаила Галактионова.