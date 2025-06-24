Мбаппе похудел на 4-5 кг из-за гастроэнтерита
Килиан Мбаппе похудел минимум на 4 кг из-за болезни.
19 июня нападающего «Реала» госпитализировали из-за острого гастроэнтерита. В тот же день его выписали из больницы. Он продолжает лечение.
Как сообщает L’Equipe со ссылкой на Marca, из-за болезни француз потерял 4-5 килограммов. В обычном состоянии Мбаппе весит около 75 килограммов.
Ранее сообщалось, что форвард еще не вернулся в общую группу «Мадрида», но он работает в тренажерном зале.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: L’Equipe
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