Мбаппе похудел на 4-5 кг из-за гастроэнтерита

Килиан Мбаппе похудел минимум на 4 кг из-за болезни.

19 июня нападающего «Реала» госпитализировали из-за острого гастроэнтерита. В тот же день его выписали из больницы. Он продолжает лечение.

Как сообщает L’Equipe со ссылкой на Marca, из-за болезни француз потерял 4-5 килограммов. В обычном состоянии Мбаппе весит около 75 килограммов.

Ранее сообщалось , что форвард еще не вернулся в общую группу «Мадрида », но он работает в тренажерном зале.

Мбаппе был в больнице: острый гастроэнтерит. Загремел в Майами