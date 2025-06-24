Мбаппе стал амбассадором Dior: «Он голос поколения и источник вдохновения для многих людей. Обаяние и харизма Килиана делают его идеальным послом»

Килиан Мбаппе начал сотрудничество с Dior.

Креативный директор Dior Джонатан Андерсон объявил, что нападающий «Реала » и сборной Франции стал амбассадором бренда.

«Килиан Мбаппе – голос поколения и источник вдохновения для многих людей в мире спорта и за его пределами. Эти кадры показывают обаяние и харизму, которые делают его идеальным послом Dior», – написал Андерсон.

Скриншоты: инстаграм Джонатана Андерсона