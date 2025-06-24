Мбаппе стал амбассадором Dior: «Он голос поколения и источник вдохновения для многих людей. Обаяние и харизма Килиана делают его идеальным послом»
Килиан Мбаппе начал сотрудничество с Dior.
Креативный директор Dior Джонатан Андерсон объявил, что нападающий «Реала» и сборной Франции стал амбассадором бренда.
«Килиан Мбаппе – голос поколения и источник вдохновения для многих людей в мире спорта и за его пределами. Эти кадры показывают обаяние и харизму, которые делают его идеальным послом Dior», – написал Андерсон.
Скриншоты: инстаграм Джонатана Андерсона
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: инстаграм Джонатана Андерсона
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