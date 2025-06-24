Мэтт Ле Тиссье: «Правительства по всему миру применяют страх как оружие против народа, используя судебную систему и СМИ. Не позволяйте собой манипулировать»
Мэтт Ле Тиссье обвинил политиков в манипуляциях страхами граждан.
«Правительства по всему миру применяют страх как оружие против собственного народа и используют СМИ и судебную систему для его усиления.
Не позволяйте собой манипулировать», – написал в твиттере бывший полузащитник «Саутгемптона» и сборной Англии.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Мэтта Ле Тиссье
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