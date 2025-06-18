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  • Отец Кузяева об уходе хавбека из «Гавра»: «Решение было принято еще зимой, у клуба серьезные финансовые проблемы. У Далера было предложение, но он посчитал, что должен помочь команде в борьбе за выживание»
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Отец Кузяева об уходе хавбека из «Гавра»: «Решение было принято еще зимой, у клуба серьезные финансовые проблемы. У Далера было предложение, но он посчитал, что должен помочь команде в борьбе за выживание»

Отец Далера Кузяева объяснил причины ухода полузащитника из «Гавра».

Во вторник французский клуб объявил об уходе россиянина.

«Мне бы хотелось поблагодарить футбольный клуб «Гавр» и его болельщиков за сотрудничество и поддержку. Далер провел два интересных и насыщенных сезона в одной из сильнейших лиг Европы. Из топ-5 чемпионатов только «Гавр» сделал сыну конкретное приглашение два года назад. Мы это очень ценим и хотим пожелать команде всего наилучшего в будущем.

Во вторник прошла информация, что Далер покидает «Гавр», но на самом деле решение было принято не вчера, а еще зимой, до старта весенней части чемпионата. «Гавр», как и большинство французских клубов, испытывает серьезные финансовые проблемы из-за снижения доходов от телевизионных контрактов. Поэтому клуб не стал препятствовать игрокам при поиске новых команд.

И у Далера было предложение зимой, но он посчитал, что не может оставить команду в трудное время, а должен максимально помочь ей в борьбе за выживание в Лиге 1. Он был уверен, что «Гавру» по силам решить эту задачу. В итоге так и случилось», – сказал Адьям Кузяев.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoДалер Кузяев
logoЧемпионат.com
Адьям Кузяев
logoпремьер-лига Россия
logoГавр
logoлига 1 Франция
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