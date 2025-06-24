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Антон Шунин: «Не считаю себя легендой, сравнимой с Яшиным. Лев Иванович прославил «Динамо» на весь мир»

Антон Шунин не считает, что может сравниться с Львом Яшиным.

– Вы опередили Льва Яшина по количеству матчей за «Динамо». Вы сами считаете себя легендой клуба на уровне Яшина?

– Нет, я не считаю себя легендой, сравнимой с Яшиным. Это слово все понимают по‑разному. Кто‑то считает, что невозможно быть легендой без клубного трофея. Кто‑то называет так преданных футболистов, которые провели всю карьеру в одном клубе. В этом плане мне приятно быть в одном ряду с таким великим вратарем, как Яшин, но я точно не считаю себя равным и уже тем более круче него. Лев Иванович прославил «Динамо» на весь мир, получил «Золотой мяч». Да, я сыграл больше матчей. Это приятно, но не более.

– Вдова Яшина всегда очень положительно о вас отзывалась и даже говорила о некой схожести со Львом Ивановичем. Насколько это важно для вас?

– У меня были отличные отношения с Валентиной Тимофеевной, она неоднократно приглашала меня в гости. Мы часто созванивались с ней, встречались. Внук Льва Ивановича Василий Фролов в школе был на год старше меня, мы общались и в детстве часто вместе ездили домой на метро… Вася много рассказывал про дедушку.

Валентина Тимофеевна говорила мне те же слова, что и когда‑то Льву Ивановичу: «Антон, целую твои ручки, удачи во всем». Поздравила после матча с «Краснодаром», когда я попал в клуб Яшина, сыграв больше 100 матчей «на ноль» (3 апреля 2022 года, «Динамо» победило со счетом 1:0 – Спортс’‘). На ближайшем домашнем матче она подарила мне один из кубков Льва Ивановича – он у меня хранится дома на столе, на видном месте. Особенный подарок. А в «Динамо» мне тогда хотели подарить мешок сухарей, – сказал бывший голкипер «Динамо».

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoАнтон Шунин
logoЛев Яшин
logoДинамо Москва
logoМатч ТВ
Валентина Яшина
logoпремьер-лига Россия
logoЗолотой мяч
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