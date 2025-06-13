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Шунин обсуждал со «Спартаком» возможный трансфер после ухода из «Динамо»: «Были разговоры, но в другой майке себя не вижу. Тем более в майке «Спартака»

Антон Шунин рассказал, что обсуждал со «Спартаком» возможный трансфер.

Все знали, что «Спартак» ищет опытного вратаря без контракта, Довбня фигурировал, но мы видим и знаем, что Антон Шунин не продлил контракт, хочет продолжить карьеру. У тебя было предложение «Спартака»? Если бы оно было, ты бы пошел?

– Честно говоря, было обсуждение насчет «Спартака». Но в начале нашего разговора с вами я сказал, что, безусловно, я в другой майке себя не вижу. Тем более в майке «Спартака». Уйти для чего?

Играть.

– Все классно. Честно, есть многие футболисты, которые переходили из «Спартака» в «Динамо», из «Динамо» в «Спартак». Наверное, это не моя история, – сказал экс-вратарь «Динамо» YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Коммент.Шоу»
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