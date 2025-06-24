Шунин назвал Черчесова, Шварца и Карпина самыми сильными тренерами в карьере: «В «Динамо» при Черчесове была команда, которая могла бороться за самые высокие места»

Антон Шунин назвал самых сильных тренеров в своей карьере.

– Если говорить о самых сильных и слабых тренерах за карьеру, то кого бы ты выделил как с положительной, так и с отрицательной стороны?

– Если брать главных тренеров, то самые сильные – это Станислав Черчесов , Валерий Карпин и Сандро Шварц. Гинтарас Стауче и Виталий Витальевич Кафанов – однозначно два гуру среди тренеров вратарей. С ними любой вратарь будет прибавлять.

Заметьте, Кафанов в свои команды не брал самых сильных голкиперов. Он брал тех, у кого были задатки, и сам доращивал их до вратарей сборной. Класс тренера вратарей в этом и заключается, что он может взять перспективного кипера и сделать из него топового.

– Ты всегда называл топовым тренером Черчесова, однако будто у болельщиков до сих пор есть скепсис относительно его профессиональных качеств. Как бы ты оценил его период в «Динамо»?

– Считаю, что у Станислава Саламовича сильный тренерский штаб. И сам Черчесов своей работой доказал всем, какой он тренер. Он становился чемпионом и как футболист, и как тренер в разных странах.

Черчесов готовил нашу сборную к домашнему чемпионату мира. Думаю, уровень стресса для него тогда был запредельным. Но Саламович проявил себя как лидер и сильный тренер. Мне кажется, сомнений тут быть не должно.

В «Динамо» именно при Черчесове у нас была команда, которая могла бороться за самые высокие места. Мы успешно выступали и на европейском уровне.

В Лиге Европы выиграли все матчи на групповом этапе и дошли до 1/8 финала. В чемпионате стали четвертыми, к сожалению. Его уход точно не был связан с тем, как он работал.

– Третьим в списке сильнейших тренеров ты назвал Шварца. В чем его феномен?

– Когда я был в расположении сборной, мне на телефон пришло сообщение с незнакомого номера: «Привет, мой капитан! Я желаю тебе удачи, я твой новый тренер, меня зовут Сандро Шварц ». Это поразило сразу. И Шварц был такой во всем.

Он дотошно относился к каждой детали, что свойственно немцам. На теорию всегда приходил минут на 15-20 раньше всех. Команда могла себе позволить прийти за минуту, но он всегда ждал заранее. Он очень щепетильно разбирал все моменты на теории. Мы четко понимали, кто что должен делать на поле.

Сандро всегда готов был общаться с игроками и говорил: «Приходите ко мне по любому вопросу, который у вас есть». Иногда важно, чтобы тренер мог тебя выслушать и пообщаться, как с другом. Вот так было со Шварцем.

При этом он требовал самоотдачи на поле и в тренировочном процессе. Не просто так команда успешно выступала при нем. Наверное, это было мое лучшее время в «Динамо». Это был пик не только мой, это был пик всей команды.

Мы все прибавили и классно играли. В этом большая заслуга тренера – он помог футболистам раскрыться и дать клубу как можно больше, – сказал бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин.