  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шунин назвал Черчесова, Шварца и Карпина самыми сильными тренерами в карьере: «В «Динамо» при Черчесове была команда, которая могла бороться за самые высокие места»
6

Шунин назвал Черчесова, Шварца и Карпина самыми сильными тренерами в карьере: «В «Динамо» при Черчесове была команда, которая могла бороться за самые высокие места»

Антон Шунин назвал самых сильных тренеров в своей карьере.

– Если говорить о самых сильных и слабых тренерах за карьеру, то кого бы ты выделил как с положительной, так и с отрицательной стороны?

– Если брать главных тренеров, то самые сильные –  это Станислав Черчесов, Валерий Карпин и Сандро Шварц. Гинтарас Стауче и Виталий Витальевич Кафанов – однозначно два гуру среди тренеров вратарей. С ними любой вратарь будет прибавлять.

Заметьте, Кафанов в свои команды не брал самых сильных голкиперов. Он брал тех, у кого были задатки, и сам доращивал их до вратарей сборной. Класс тренера вратарей в этом и заключается, что он может взять перспективного кипера и сделать из него топового.

– Ты всегда называл топовым тренером Черчесова, однако будто у болельщиков до сих пор есть скепсис относительно его профессиональных качеств. Как бы ты оценил его период в «Динамо»?

– Считаю, что у Станислава Саламовича сильный тренерский штаб. И сам Черчесов своей работой доказал всем, какой он тренер. Он становился чемпионом и как футболист, и как тренер в разных странах.

Черчесов готовил нашу сборную к домашнему чемпионату мира. Думаю, уровень стресса для него тогда был запредельным. Но Саламович проявил себя как лидер и сильный тренер. Мне кажется, сомнений тут быть не должно.

В «Динамо» именно при Черчесове у нас была команда, которая могла бороться за самые высокие места. Мы успешно выступали и на европейском уровне.

В Лиге Европы выиграли все матчи на групповом этапе и дошли до 1/8 финала. В чемпионате стали четвертыми, к сожалению. Его уход точно не был связан с тем, как он работал.

– Третьим в списке сильнейших тренеров ты назвал Шварца. В чем его феномен?

– Когда я был в расположении сборной, мне на телефон пришло сообщение с незнакомого номера: «Привет, мой капитан! Я желаю тебе удачи, я твой новый тренер, меня зовут Сандро Шварц». Это поразило сразу. И Шварц был такой во всем.

Он дотошно относился к каждой детали, что свойственно немцам. На теорию всегда приходил минут на 15-20 раньше всех. Команда могла себе позволить прийти за минуту, но он всегда ждал заранее. Он очень щепетильно разбирал все моменты на теории. Мы четко понимали, кто что должен делать на поле.

Сандро всегда готов был общаться с игроками и говорил: «Приходите ко мне по любому вопросу, который у вас есть». Иногда важно, чтобы тренер мог тебя выслушать и пообщаться, как с другом. Вот так было со Шварцем.

При этом он требовал самоотдачи на поле и в тренировочном процессе. Не просто так команда успешно выступала при нем. Наверное, это было мое лучшее время в «Динамо». Это был пик не только мой, это был пик всей команды.

Мы все прибавили и классно играли. В этом большая заслуга тренера – он помог футболистам раскрыться и дать клубу как можно больше, – сказал бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин.

Что теперь будет с «Торпедо»?15443 голоса
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoВиталий Кафанов
logoАнтон Шунин
Гинтарас Стауче
logoСтанислав Черчесов
logoСандро Шварц
logoВалерий Карпин
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Медведев о конфликте Глушенкова и Семака: «Информацию распространяют провокаторы и враги «Зенита»
55 минут назад
«Манчестер Юнайтед» улучшил предложение по Мбемо и готов заплатить более 60 млн фунтов
120 минут назад
Тимур Гурцкая: «Семак, Карпин, Слуцкий, Шалимов сильнее Станковича. Влюбленность в иностранцев перевешивает и мозг отключается – мы не ценим своих тренеров»
4031 минуту назад
«Ямаль лучше Месси в его возрасте. Но сложно продержаться 20 лет на таком же уровне, как Лео». Ван Боммел о футболистах
1641 минуту назад
«Не могу представить себе площадку НБА с дырами. Мы играем на стадионах, где мяч похож на кролика. ФИФА должна это учесть». Энрике о полях на КЧМ в США
29сегодня, 06:30
Бокселл из «Окленда»: «Нам платят 150 новозеландских долларов в неделю. У кого-то обычная работа – я продаю недвижимость. В команде 2-3 человека играли на профессиональном уровне»
9сегодня, 06:15
«Атлетико» вылетел с КЧМ, «Локомотив» рассматривает Ротенберга, АКМ может заменить «Витязь» в КХЛ, «Спартак» предложил 400 млн за Сергеева, Беллингем пропустит 3-4 месяца и другие новости
14сегодня, 06:10
Луис Суарес: «Энрике и маэстро Табарес – самые важные тренеры в моей карьере. У «Интер Майами» есть инструменты для борьбы с «ПСЖ»
4сегодня, 06:05
Жорди Альба: «Всегда говорил, что Энрике – лучший в мире. «Интер Майами» постарается победить «ПСЖ». Почему бы и нет?»
12сегодня, 05:55
«Зенит» близок к покупке 21-летнего Вега из «Архентинос Хуниорс». За левого защитника заплатят 9 млн долларов
91сегодня, 04:55
Ко всем новостям
Последние новости
Хакими про 2:0 с «Сиэтлом»: «Много солнца, поле было немного сухим. Чувствуем усталость в конце сезона, но «ПСЖ» готов, продолжим усердно работать»
1сегодня, 05:35
«Байер» провел переговоры с «Монако» о переходе Аклиуша. Французский клуб выставил высокие требования
2сегодня, 05:21
«Милан» предложил 27+3 млн евро за опорника «Брюгге» Яшари
2сегодня, 05:10
Компани о клубном ЧМ: «Важно, что европейские и южноамериканские команды могут играть друг против друга – это хорошо для развития футбола»
сегодня, 04:30
«Аль-Ахли» четыре раза вел по ходу матча с «Порту», но сыграл 4:4. Клуб из Египта нанес 23 удара, из них – 12 в створ
сегодня, 03:41
«Порту» ни разу не победил в группе с «Интер Майми», «Аль-Ахли» и «Палмейрасом». Португальцы набрали два очка и стали третьими в таблице
8сегодня, 03:35
«Тоттенхэм» требует 11 млн фунтов от компании Рэтклиффа. Клуб подал в суд за досрочное расторжение спонсорского контракта
5сегодня, 02:50
Мбаппе может сыграть в 3-м туре КЧМ против «Зальцбурга». Форвард «Реала» еще не вернулся в общую группу, но тренируется в зале
1сегодня, 01:45
«Рома» может продать Шомуродова за 7-8 млн евро. Форвардом интересуется «Истанбул»
7сегодня, 00:52
Агент Кокорина: «Были две команды, которые интересовались возможностью приезда Александра в Россию. Но у него есть желание оставаться в Арисе»
11сегодня, 00:40