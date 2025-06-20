«Ахмат» подписал Касинтуру и Абакара Гаджиева из махачкалинского «Динамо»
Эгаш Касинтура стал игроком «Ахмата».
Клуб из Грозного объявил о подписании 27-летнего полузащитника махачкалинского «Динамо». Стороны заключили контракт на три года.
В минувшем сезоне Мир РПЛ футболист провел 26 матчей, отличившись 4 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.
В этом же направлении перешел Абакар Гаджиев. 21-летний полузащитник подписал соглашение на 4 года.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Ахмата»
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