«Ахмат» подписал Касинтуру и Абакара Гаджиева из махачкалинского «Динамо»

Эгаш Касинтура стал игроком «Ахмата».

Клуб из Грозного объявил о подписании 27-летнего полузащитника махачкалинского «Динамо ». Стороны заключили контракт на три года.

В минувшем сезоне Мир РПЛ футболист провел 26 матчей, отличившись 4 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь .

В этом же направлении перешел Абакар Гаджиев. 21-летний полузащитник подписал соглашение на 4 года.

Фото: https://t.me/akhmatgrozny/