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«Ахмат» подписал Касинтуру и Абакара Гаджиева из махачкалинского «Динамо»

Эгаш Касинтура стал игроком «Ахмата».

Клуб из Грозного объявил о подписании 27-летнего полузащитника махачкалинского «Динамо». Стороны заключили контракт на три года. 

В минувшем сезоне Мир РПЛ футболист провел 26 матчей, отличившись 4 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь

В этом же направлении перешел Абакар Гаджиев. 21-летний полузащитник подписал соглашение на 4 года. 

Фото: https://t.me/akhmatgrozny/

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Ахмата»
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