«Динамо» Махачкала и тренер Биджиев продлили контракт на год

Хасанби Биджиев продолжит тренировать «Динамо».

Клуб из Махачкалы сообщил о продлении контракта с главным тренером на один год.

Под руководством уроженца Нальчика команда впервые поднялась в Мир РПЛ и сохранила прописку в лиге, заняв 11-е место.

«Динамо» Махачкала – ❤️. Впечатляет стилем, преданностью лидерам из низших лиг и точечной селекцией