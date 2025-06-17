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«Динамо» Махачкала и тренер Биджиев продлили контракт на год

Хасанби Биджиев продолжит тренировать «Динамо».

Клуб из Махачкалы сообщил о продлении контракта с главным тренером на один год.

Под руководством уроженца Нальчика команда впервые поднялась в Мир РПЛ и сохранила прописку в лиге, заняв 11-е место.

«Динамо» Махачкала – ❤️. Впечатляет стилем, преданностью лидерам из низших лиг и точечной селекцией

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Динамо»
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