«Динамо» Махачкала и тренер Биджиев продлили контракт на год
Хасанби Биджиев продолжит тренировать «Динамо».
Клуб из Махачкалы сообщил о продлении контракта с главным тренером на один год.
Под руководством уроженца Нальчика команда впервые поднялась в Мир РПЛ и сохранила прописку в лиге, заняв 11-е место.
«Динамо» Махачкала – ❤️. Впечатляет стилем, преданностью лидерам из низших лиг и точечной селекцией
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Ничего не выиграет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Динамо»
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