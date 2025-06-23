Погба о бане за допинг: «Просил «Ювентус» о помощи вроде массажа, предоставления тренера по физподготовке, но меня не поддержали. Это поразило»

Поль Погба был разочарован отношением «Ювентуса» к нему после дисквалификации.

«Я просил «Ювентус» о помощи – в кавычках. О том, чтобы, например, мне делали массаж или предоставили тренера по физподготовке, раз я был частью команды. У меня было на это право.

Давайте скажем так: меня не поддержали, и меня это поразило. Я не понимал, почему так происходит. Я думал, что борюсь с антидопинговым агентством, но не с «Ювентусом», – сказал бывший полузащитник туринцев в эфире TF1.