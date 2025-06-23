Карпин об РПЛ: «Почему-то идет крен, что какой-то иностранный тренер лучше российского. Я за хороших специалистов, неважно откуда»
Валерий Карпин высказался об иностранных тренерах в Мир РПЛ.
– Вы, кстати, за то, чтобы именно российские тренеры возглавляли клубы в России? Есть разные мнения на этот счет, кто-то за иностранных специалистов, кто-то наоборот.
– За то, чтобы тренировали хорошие тренеры. Неважно откуда.
Но крен идет почему-то, что какой-то иностранный тренер лучше, чем российский. Почему-то, – сказал главный тренер «Динамо» и сборной России.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
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