Карпин об РПЛ: «Почему-то идет крен, что какой-то иностранный тренер лучше российского. Я за хороших специалистов, неважно откуда»

Валерий Карпин высказался об иностранных тренерах в Мир РПЛ.

– Вы, кстати, за то, чтобы именно российские тренеры возглавляли клубы в России? Есть разные мнения на этот счет, кто-то за иностранных специалистов, кто-то наоборот.

– За то, чтобы тренировали хорошие тренеры. Неважно откуда.

Но крен идет почему-то, что какой-то иностранный тренер лучше, чем российский. Почему-то, – сказал главный тренер «Динамо » и сборной России.