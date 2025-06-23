Конате разочарован предложенным «Ливерпулем» контрактом и хочет более высокий оклад. Клуб не намерен «переплачивать»

Ибраима Конате и «Ливерпуль» не могут договориться о новом контракте.

Как сообщает The Guardian, защитник разочарован структурой зарплаты, которую ему предлагают.

Представители француза хотят, чтобы «красные» прописали больший оклад, поскольку в последнем предложении значительная часть выплат имеет характер бонусов.

Действующее соглашение между игроком и клубом рассчитано до лета 2026 года. «Ливерпуль » не настроен «переплачивать».

Ранее сообщалось , что «Реал» может бесплатно подписать Конате через год.