Конате разочарован предложенным «Ливерпулем» контрактом и хочет более высокий оклад. Клуб не намерен «переплачивать»
Ибраима Конате и «Ливерпуль» не могут договориться о новом контракте.
Как сообщает The Guardian, защитник разочарован структурой зарплаты, которую ему предлагают.
Представители француза хотят, чтобы «красные» прописали больший оклад, поскольку в последнем предложении значительная часть выплат имеет характер бонусов.
Действующее соглашение между игроком и клубом рассчитано до лета 2026 года. «Ливерпуль» не настроен «переплачивать».
Ранее сообщалось, что «Реал» может бесплатно подписать Конате через год.
Что теперь будет с «Торпедо»?14541 голос
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Guardian
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости