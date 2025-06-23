«Акрон» подписал Гудиева из «Факела». Контракт с вратарем – на 3 года
«Акрон» объявил о подписании Виталия Гудиева.
Контракт с вратарем рассчитан на три года.
Последние два сезона голкипер провел в «Факеле». Он принял участие в 24 матчах Мир РПЛ и пропустил 32 гола.
Подробно со статистикой 30-летнего Гудиева можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Акрона»
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