«Акрон» подписал Гудиева из «Факела». Контракт с вратарем – на 3 года

«Акрон» объявил о подписании Виталия Гудиева.

Контракт с вратарем рассчитан на три года.

Последние два сезона голкипер провел в «Факеле ». Он принял участие в 24 матчах Мир РПЛ и пропустил 32 гола.

Подробно со статистикой 30-летнего Гудиева можно ознакомиться здесь .