«Акрон» подписал Неделчару из «Палмермо». Защитник играл за «Уфу» в 2018-2020 годах

«Акрон» подписал румынского защитника Ионуца Неделчару.

«Приветствуем Ионуца в нашем клубе и желаем ему новых успехов на российских полях!» – сообщили в клубе из Тольятти.

Стоит отметить, что Неделчару в 2018-2020 годах уже выступал в РПЛ в составе «Уфы».

Статистика футболиста доступна здесь .