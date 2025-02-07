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«Акрон» подписал Неделчару из «Палмермо». Защитник играл за «Уфу» в 2018-2020 годах

«Акрон» подписал румынского защитника Ионуца Неделчару.

«Приветствуем Ионуца в нашем клубе и желаем ему новых успехов на российских полях!» – сообщили в клубе из Тольятти.

 Стоит отметить, что Неделчару в 2018-2020 годах уже выступал в РПЛ в составе «Уфы».

Статистика футболиста доступна здесь.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Акрона»
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